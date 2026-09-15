McCoy Tyner - Today And Tomorrow (Verve By Request) (0602458355093) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Today And Tomorrow
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 652481
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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458355093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Today And Tomorrow
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Contemporary Focus, Night In Tunisia, T N A Blues, Autumn Leaves, Three Flowers, When Sunny Gets Blue
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара McCoy Tyner - Today And Tomorrow (Verve By Request) (0602458355093) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP) - это возможность окунуться в мир гениальности и виртуозности легендарного джазового пианиста Маккой Тайнера. Альбом Today and Tomorrow - это великолепное музыкальное путешествие, в котором вы сможете насладиться изысканным и гармоничным звучанием Тайнера. Каждая нота передает его талант и страсть к музыке. Приобретая виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP), вы погрузитесь в уникальный мир джаза, исполненного неподражаемым стилем и переданного мастерством этого великого музыканта. Не упустите возможность купить виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP) и насладиться каждой нотой, ощущая величие и виртуозность Маккой Тайнера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602458355093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Today And Tomorrow
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Contemporary Focus, Night In Tunisia, T N A Blues, Autumn Leaves, Three Flowers, When Sunny Gets Blue
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Купить виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP) - это возможность окунуться в мир гениальности и виртуозности легендарного джазового пианиста Маккой Тайнера. Альбом Today and Tomorrow - это великолепное музыкальное путешествие, в котором вы сможете насладиться изысканным и гармоничным звучанием Тайнера. Каждая нота передает его талант и страсть к музыке. Приобретая виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP), вы погрузитесь в уникальный мир джаза, исполненного неподражаемым стилем и переданного мастерством этого великого музыканта. Не упустите возможность купить виниловую пластинку McCoy Tyner / Today and Tomorrow (1LP) и насладиться каждой нотой, ощущая величие и виртуозность Маккой Тайнера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
McCoy Tyner - Today And Tomorrow (Verve By Request) (0602458355093) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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