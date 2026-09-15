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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка

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Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 1
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 2
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 3
Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carlos Santana, John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 2
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 3
  • Carlos Santana &amp; John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652467
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carlos Santana, John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord, Meditation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) - это погружение в самобытный и экспрессивный мир фьюжн-джаза. Альбом Love Devotion Surrender воплощает сотрудничество двух великанов музыки - Carlos Santana и John McLaughlin. Этот альбом наполнен эмоциональной глубиной и виртуозной игрой на гитаре. Откройте для себя потрясающую синергию их талантов, создающих звук, проникающий в самые глубины души. Купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) - значит приобрести настоящий музыкальный шедевр, который завораживает своей красотой и мощью звучания. Это идеальный выбор для ценителей джаза и всех тех, кто хочет окунуться в мир музыки, полный страсти и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) и насладиться виртуозным исполнением и гармоничными мелодиями. Этот альбом станет настоящей жемчужиной вашей коллекции винила.

Отзывы о товаре Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019714831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Carlos Santana, John McLaughlin
Альбом (сингл)
Love Devotion Surrender
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A Love Supreme, Naima, The Life Divine, Let Us Go Into The House Of The Lord, Meditation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) - это погружение в самобытный и экспрессивный мир фьюжн-джаза. Альбом Love Devotion Surrender воплощает сотрудничество двух великанов музыки - Carlos Santana и John McLaughlin. Этот альбом наполнен эмоциональной глубиной и виртуозной игрой на гитаре. Откройте для себя потрясающую синергию их талантов, создающих звук, проникающий в самые глубины души. Купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) - значит приобрести настоящий музыкальный шедевр, который завораживает своей красотой и мощью звучания. Это идеальный выбор для ценителей джаза и всех тех, кто хочет окунуться в мир музыки, полный страсти и эмоций. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Carlos Santana &amp;amp;amp;amp;amp; John McLaughlin / Love Devotion Surrender (1LP) и насладиться виртуозным исполнением и гармоничными мелодиями. Этот альбом станет настоящей жемчужиной вашей коллекции винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlos Santana & John McLaughlin - Love Devotion Surrender (Analogue) (4260019714831) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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