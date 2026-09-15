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Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка

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Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 1
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 2
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 3
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 4
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 5
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 6
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 7
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Return From The Stars
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445194414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Return From The Stars
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Return From The Stars, Terminus, Bridgetown, Its Not Alright With Me, Nigeria II, Waste Land, Unacceptable, Lincoln Heights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка

Сочинение Марка Тернера для своего квартета «Возвращение со звезд» (названное в честь научно-фантастического романа Станислава Лема) дает музыкантам достаточно места для движения, на альбоме одновременно волнующем и вдумчивом в своей манере выражения. Соло органично вытекает из аранжировок, и под часто ослепительным взаимодействием тенора Тернера и трубы Джейсона Палмера свободно бродит ритм-секция Джо Мартина и Джонатана Пинсона. Хотя Тернер часто появлялся на ECM в таких контекстах, как квартет Билли Харта, трио Fly и дуэт с Итаном Айверсоном, «Return from the Stars» — его первый альбом квартета после «Lathe of Heaven» 2014 года и важный документ его артистизма как игрок и его концептуальное мышление как лидера оркестра.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445194414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Turner
Альбом (сингл)
Return From The Stars
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Return From The Stars, Terminus, Bridgetown, Its Not Alright With Me, Nigeria II, Waste Land, Unacceptable, Lincoln Heights
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сочинение Марка Тернера для своего квартета «Возвращение со звезд» (названное в честь научно-фантастического романа Станислава Лема) дает музыкантам достаточно места для движения, на альбоме одновременно волнующем и вдумчивом в своей манере выражения. Соло органично вытекает из аранжировок, и под часто ослепительным взаимодействием тенора Тернера и трубы Джейсона Палмера свободно бродит ритм-секция Джо Мартина и Джонатана Пинсона. Хотя Тернер часто появлялся на ECM в таких контекстах, как квартет Билли Харта, трио Fly и дуэт с Итаном Айверсоном, «Return from the Stars» — его первый альбом квартета после «Lathe of Heaven» 2014 года и важный документ его артистизма как игрок и его концептуальное мышление как лидера оркестра.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Turner - Return From The Stars (0602445194414) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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