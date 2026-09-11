Henryk Szeryng - In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (Analogue) (0753088242113) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Henryk Szeryng - In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (Analogue) (0753088242113) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это уникальная возможность погрузиться в мир музыкального великолепия и таланта виртуозного скрипача Генрика Шеринга. Альбом "In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter" представляет собой коллекцию легендарных и захватывающих композиций, которые принесут истинное наслаждение всем поклонникам музыки и скрипкового искусства. Каждая музыкальная композиция на этой виниловой пластинке дарит слушателям неповторимый опыт искусства исполнения на скрипке. Генрик Шеринг с мастерством передает эмоции и выразительность каждой ноты, погружая слушателей в мир гармонии и виртуозности. Насладитесь кристально чистым звучанием скрипки и исполнением Генрика Шеринга, искусственно воссозданным на этой виниловой пластинке. Купить виниловую пластинку Henryk Szeryng / In Recital: Kreisler/ Wieniawski/ Tartini/ Schumann/ Vitali/ Gluck/ Halffter (1LP) - это шанс обрести в своей коллекции настоящую музыкальную жемчужину.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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