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Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка

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Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 1
Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 2
Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 3
Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 4
Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei
Жанр
Классическая музыка, Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 1
  • Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 2
  • Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 3
  • Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 4
  • Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei
Жанр
Классическая музыка, Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Finale. Allegro Moderato, Kol Nidrei, Opus 47
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Finale. Allegro Moderato, Kol Nidrei, Opus 47

Отзывы о товаре Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Janos Starker
Альбом (сингл)
Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei
Жанр
Классическая музыка, Зарубежные композиторы
Трек-лист
Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Finale. Allegro Moderato, Kol Nidrei, Opus 47
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Allegro, Adagio Ma Non Troppo, Finale. Allegro Moderato, Kol Nidrei, Opus 47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janos Starker - Dvorak: Violincello Concerto/ Bruch: Kol Nidrei (Analogue) (4260019712257) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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