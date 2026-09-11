Run DMC - Down With The King (coloured) (0196588464515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Down With The King
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652427
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588464515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Down With The King
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Down With The King, Come On Everybody, Can I Get It, Yo, Hit Em Hard, To The Maker, 3 In The Head, Ooh, Whatcha Gonna Do, Big Willie, Three Little Indians, In The House, Can I Get A Witness, Get Open, Whats Next, Wreck Shop, For 10 Years
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Run DMC - Down With The King (coloured) (0196588464515) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Down With The King, Come On Everybody, Can I Get It, Yo, Hit Em Hard, To The Maker, 3 In The Head, Ooh, Whatcha Gonna Do, Big Willie, Three Little Indians, In The House, Can I Get A Witness, Get Open, Whats Next, Wreck Shop, For 10 Years
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588464515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Down With The King
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Down With The King, Come On Everybody, Can I Get It, Yo, Hit Em Hard, To The Maker, 3 In The Head, Ooh, Whatcha Gonna Do, Big Willie, Three Little Indians, In The House, Can I Get A Witness, Get Open, Whats Next, Wreck Shop, For 10 Years
Версия издания
цветной винил
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Down With The King, Come On Everybody, Can I Get It, Yo, Hit Em Hard, To The Maker, 3 In The Head, Ooh, Whatcha Gonna Do, Big Willie, Three Little Indians, In The House, Can I Get A Witness, Get Open, Whats Next, Wreck Shop, For 10 Years
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Run DMC - Down With The King (coloured) (0196588464515) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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