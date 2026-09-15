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4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка

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4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Rostropovich, Richter, Beethoven
Альбом (сингл)
Sonatas For Piano & Cello
Жанр
Зарубежные композиторы
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 1
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 2
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 3
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 4
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 5
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 6
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 7
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 8
  • 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano &amp; Cello (Analogue) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Rostropovich, Richter, Beethoven
Альбом (сингл)
Sonatas For Piano & Cello
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Adagio Sostenuto - Allegro, Rondo: Allegro Vivace, Andante - Allegro Vivace, Adagio - Tempo DAndante - Allegro Vivace, Allegro Con Brio, Adagio Con Molto Sentimento DAffetto - Allegro - Allegro Fugato, Adagio Sostenuto Ed Espressivo - Allegro Molto Piщ Tosto Presto, Rondo: Allegro, Allegro Ma Non Tanto, Scherzo: Allegro Molto, Adagio Cantabile - Allegro Vivace
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Adagio Sostenuto - Allegro, Rondo: Allegro Vivace, Andante - Allegro Vivace, Adagio - Tempo DAndante - Allegro Vivace, Allegro Con Brio, Adagio Con Molto Sentimento DAffetto - Allegro - Allegro Fugato, Adagio Sostenuto Ed Espressivo - Allegro Molto Piщ Tosto Presto, Rondo: Allegro, Allegro Ma Non Tanto, Scherzo: Allegro Molto, Adagio Cantabile - Allegro Vivace

Отзывы о товаре 4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Rostropovich, Richter, Beethoven
Альбом (сингл)
Sonatas For Piano & Cello
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Adagio Sostenuto - Allegro, Rondo: Allegro Vivace, Andante - Allegro Vivace, Adagio - Tempo DAndante - Allegro Vivace, Allegro Con Brio, Adagio Con Molto Sentimento DAffetto - Allegro - Allegro Fugato, Adagio Sostenuto Ed Espressivo - Allegro Molto Piщ Tosto Presto, Rondo: Allegro, Allegro Ma Non Tanto, Scherzo: Allegro Molto, Adagio Cantabile - Allegro Vivace
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Adagio Sostenuto - Allegro, Rondo: Allegro Vivace, Andante - Allegro Vivace, Adagio - Tempo DAndante - Allegro Vivace, Allegro Con Brio, Adagio Con Molto Sentimento DAffetto - Allegro - Allegro Fugato, Adagio Sostenuto Ed Espressivo - Allegro Molto Piщ Tosto Presto, Rondo: Allegro, Allegro Ma Non Tanto, Scherzo: Allegro Molto, Adagio Cantabile - Allegro Vivace
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4260019713704, Rostropovich, Mstislav; Richter, Sviatoslav, Beethoven: Sonatas For Piano & Cello (Analogue) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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