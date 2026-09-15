Top.Mail.Ru
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 1
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 2
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 3
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 4
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
Carmen Fantasie / Zigeunerweisen / Havanaise - Introduction & Rondo Capriccioso
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 1
  • Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 2
  • Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 3
  • Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 4
  • Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019710789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
Carmen Fantasie / Zigeunerweisen / Havanaise - Introduction & Rondo Capriccioso
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Carmen x Fantasie Op. 25, Zigeunerwiesen (Gipsy Airs) Op. 20, No. 1, Havanaise Op. 83, Introduction And Rondo Capriccioso Op. 28
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) – это возможность погрузиться в великолепие классической музыки и насладиться виртуозным исполнением мастера скрипки Руджеро Риччи. Альбом представляет собой сборник известных произведений. Виртуозность и эмоциональность исполнения Руджеро Риччи подчеркивают красоту этих музыкальных шедевров. Купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) – это приглашение в мир величественных звуков и изысканной техники, которая поразит сердце каждого ценителя классической музыки. Использование винила позволит насладиться богатым и теплым звучанием, которое оживит эти великолепные композиции. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) и обогатить свою коллекцию классической музыкой. Виртуозное исполнение и великолепные композиции обеспечат удовольствие при каждом прослушивании и подарят вам истинное культурное наследие.

Отзывы о товаре Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner
Barcode
[4260019710789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
Carmen Fantasie / Zigeunerweisen / Havanaise - Introduction & Rondo Capriccioso
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Carmen x Fantasie Op. 25, Zigeunerwiesen (Gipsy Airs) Op. 20, No. 1, Havanaise Op. 83, Introduction And Rondo Capriccioso Op. 28
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) – это возможность погрузиться в великолепие классической музыки и насладиться виртуозным исполнением мастера скрипки Руджеро Риччи. Альбом представляет собой сборник известных произведений. Виртуозность и эмоциональность исполнения Руджеро Риччи подчеркивают красоту этих музыкальных шедевров. Купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) – это приглашение в мир величественных звуков и изысканной техники, которая поразит сердце каждого ценителя классической музыки. Использование винила позволит насладиться богатым и теплым звучанием, которое оживит эти великолепные композиции. Не пропустите возможность купить виниловую пластинку Ruggiero Ricci / Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (1LP) и обогатить свою коллекцию классической музыкой. Виртуозное исполнение и великолепные композиции обеспечат удовольствие при каждом прослушивании и подарят вам истинное культурное наследие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ruggiero Ricci - Bizet: Carmen Fantaisie/ Sarasate: Zigeunerweisen/ Saint-Saens: Introduction, Rondo Capriccioso (Analogue) (4260019710789) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...