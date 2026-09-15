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Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка

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Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 1
Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 2
Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 3
Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 4
Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Rava, Fred Hersch
Альбом (сингл)
The Song Is You
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 1
  • Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 2
  • Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 3
  • Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 4
  • Enrico Rava &amp; Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445343973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Rava, Fred Hersch
Альбом (сингл)
The Song Is You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Retrato em Banco e Preto, Improvisation, I'm Getting Sentimental Over You, The Song Is You, Child's Song, The Trial, Misterioso, Round Midnight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка

Их сотрудничество было расценено как встреча на высшем уровне двух мастеров джаза. Энрико Рава, трубач из Триеста, и Фред Херш, пианист из Цинцинатти, разделяют глубокую привязанность к традиции и глубокое чувство мелодической изобретательности. В этой записи, с флюгельгорном и фортепиано, сияющими в великолепной акустике студии в Лугано, Рава и Херш исследуют некоторые столь любимые стандарты: « The Song Is You » Джерома Керна, « Mysterioso » Телониуса Монка и « Round Midnight », Жобима. « Retrato em Branco e Preto » и «Я начинаю сентиментально относиться к тебе » Джорджа Бассмана. Они также играют свои собственные мелодии, « Child's Song » Фреда и « The Trial » Энрико и вместе свободно импровизируют. Энрико Рава был художником ECM почти пятьдесят лет. The Song Is You — первая пластинка Фреда Херша на этом лейбле. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo RSI в ноябре 2021 года и спродюсирован Манфредом Эйхером.

Отзывы о товаре Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445343973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Enrico Rava, Fred Hersch
Альбом (сингл)
The Song Is You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Retrato em Banco e Preto, Improvisation, I'm Getting Sentimental Over You, The Song Is You, Child's Song, The Trial, Misterioso, Round Midnight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Их сотрудничество было расценено как встреча на высшем уровне двух мастеров джаза. Энрико Рава, трубач из Триеста, и Фред Херш, пианист из Цинцинатти, разделяют глубокую привязанность к традиции и глубокое чувство мелодической изобретательности. В этой записи, с флюгельгорном и фортепиано, сияющими в великолепной акустике студии в Лугано, Рава и Херш исследуют некоторые столь любимые стандарты: « The Song Is You » Джерома Керна, « Mysterioso » Телониуса Монка и « Round Midnight », Жобима. « Retrato em Branco e Preto » и «Я начинаю сентиментально относиться к тебе » Джорджа Бассмана. Они также играют свои собственные мелодии, « Child's Song » Фреда и « The Trial » Энрико и вместе свободно импровизируют. Энрико Рава был художником ECM почти пятьдесят лет. The Song Is You — первая пластинка Фреда Херша на этом лейбле. Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo RSI в ноябре 2021 года и спродюсирован Манфредом Эйхером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enrico Rava & Fred Hersch - The Song Is You (0602445343973) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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