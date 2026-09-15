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Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка

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Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis In Memphis
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019711977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis In Memphis
Трек-лист
Wearin That Loved On Look, Only The Strong Survive, Ill Hold You In My Heart (Till I Can Hold You In My Arms), Long Black Limousine, It Keeps Right On A-Hurtin, Im Movin On, Power Of My Love, Gentle On My Mind, After Loving You, True Love Travels On A Gravel Road, Any Day Now, In The Ghetto
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wearin That Loved On Look, Only The Strong Survive, Ill Hold You In My Heart (Till I Can Hold You In My Arms), Long Black Limousine, It Keeps Right On A-Hurtin, Im Movin On, Power Of My Love, Gentle On My Mind, After Loving You, True Love Travels On A Gravel Road, Any Day Now, In The Ghetto

Отзывы о товаре Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019711977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
From Elvis In Memphis
Трек-лист
Wearin That Loved On Look, Only The Strong Survive, Ill Hold You In My Heart (Till I Can Hold You In My Arms), Long Black Limousine, It Keeps Right On A-Hurtin, Im Movin On, Power Of My Love, Gentle On My Mind, After Loving You, True Love Travels On A Gravel Road, Any Day Now, In The Ghetto
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Wearin That Loved On Look, Only The Strong Survive, Ill Hold You In My Heart (Till I Can Hold You In My Arms), Long Black Limousine, It Keeps Right On A-Hurtin, Im Movin On, Power Of My Love, Gentle On My Mind, After Loving You, True Love Travels On A Gravel Road, Any Day Now, In The Ghetto
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - From Elvis In Memphis (Analogue) (4260019711977) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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