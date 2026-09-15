Ondekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331134) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Dotou Banri
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб.
В наличии
Код товара: 652393
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20 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Modern Sky
Barcode
[4893524331134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Dotou Banri
Трек-лист
Toto, Monochrome II, Hi no Mai, Sakiyama Bushi, Yuko no Ashita, Doto Banri
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ondekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331134) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Toto, Monochrome II, Hi no Mai, Sakiyama Bushi, Yuko no Ashita, Doto Banri
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Modern Sky
Barcode
[4893524331134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ondekoza
Альбом (сингл)
Dotou Banri
Трек-лист
Toto, Monochrome II, Hi no Mai, Sakiyama Bushi, Yuko no Ashita, Doto Banri
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Toto, Monochrome II, Hi no Mai, Sakiyama Bushi, Yuko no Ashita, Doto Banri
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ondekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (4893524331134) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20200 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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