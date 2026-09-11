Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка
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Описание товара Wolfgang Muthspiel & Scott Colley & Brian Blade - Dance Of The Elders (0602455725288) виниловая пластинка
Вольфганг Мутшпиль и его трио со Скоттом Колли на басу и Брайаном Блейдом на барабанах достигают нового творческого пика на альбоме Dance of the Elders – продолжении группы, получившего высокую оценку Angular Blues, который The Times назвала «тихо впечатляющим альбомом». Здесь успешный шаг Вольфганга продолжается, с его уникальной композиционной подписью, с одной стороны, и особенно яркими перестановками с коллегами по трио, с другой. Сочинение гитариста и подход к джазу во многом вдохновлены фолком, но в равной степени вдохновлены классической музыкой – оба аспекта четко представлены на протяжении всего альбома. Плавающие ударные вставки Брайана и проворный контрапункт Скотта на басу дополняют акустическую и электрическую игру Вольфганга в плавном взаимодействии замысловатых полиритмов и авантюрных гармонических ландшафтов.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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