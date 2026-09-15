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Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка

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Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка - фото 1
Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
H.I.F. Biber, Eduard Melkus
Альбом (сингл)
Rosenkranz-Sonaten = Sonatas Of The Rosary = Sonates Du Rosaire
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка - фото 1
  • Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Archiv Produktion
Barcode
[8808678161663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
H.I.F. Biber, Eduard Melkus
Альбом (сингл)
Rosenkranz-Sonaten = Sonatas Of The Rosary = Sonates Du Rosaire
Трек-лист
Sonate I, Sonate II, Sonate III, Sonate IV, Sonate V, Sonate VI, Sonate VII, Sonate VIII, Sonate IX, Sonate X, Sonate XI, Sonate XII, Sonate XIII, Sonate XIV, Sonate XV, Passacaglia G-Moll Fur Violine Solo
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sonate I, Sonate II, Sonate III, Sonate IV, Sonate V, Sonate VI, Sonate VII, Sonate VIII, Sonate IX, Sonate X, Sonate XI, Sonate XII, Sonate XIII, Sonate XIV, Sonate XV, Passacaglia G-Moll Fur Violine Solo

Отзывы о товаре Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Archiv Produktion
Barcode
[8808678161663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
H.I.F. Biber, Eduard Melkus
Альбом (сингл)
Rosenkranz-Sonaten = Sonatas Of The Rosary = Sonates Du Rosaire
Трек-лист
Sonate I, Sonate II, Sonate III, Sonate IV, Sonate V, Sonate VI, Sonate VII, Sonate VIII, Sonate IX, Sonate X, Sonate XI, Sonate XII, Sonate XIII, Sonate XIV, Sonate XV, Passacaglia G-Moll Fur Violine Solo
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sonate I, Sonate II, Sonate III, Sonate IV, Sonate V, Sonate VI, Sonate VII, Sonate VIII, Sonate IX, Sonate X, Sonate XI, Sonate XII, Sonate XIII, Sonate XIV, Sonate XV, Passacaglia G-Moll Fur Violine Solo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eduard Melkus - Biber: Sonatas Of The Rosary (Analogue) (8808678161663) виниловая пластинка - стоимость товара 9580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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