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Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка

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Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка - фото 1
Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cecil McBee Sextet
Альбом (сингл)
Music From The Source
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enja Records
Barcode
[5060149623459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cecil McBee Sextet
Альбом (сингл)
Music From The Source
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Agnez (With Respect To Roy Haynes), God Spirit, First Song In The Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) - это возможность окунуться в захватывающий и уникальный мир музыки, созданной талантливым джазовым музыкантом Cecil McBee. Альбом Music From The Source представляет собой сборник музыкальных произведений, наполненных эмоциональностью и творческим вдохновением. Каждый трек на этом альбоме приносит ощущение полноты и гармонии, позволяя проникнуться прекрасной энергией, которую передает музыка Cecil McBee. Купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) позволит вам насладиться потрясающим исполнительским мастерством МакБи, его уникальным стилем и безупречной техникой игры на контрабасе. Каждая нота, каждый аккорд, каждый ритм на этом альбоме созданы с максимальной точностью и глубиной, что позволяет полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) и погрузиться в мир прекрасной и интригующей музыки, созданной одним из самых влиятельных и оригинальных джазовых музыкантов нашего времени. Этот альбом станет великолепным дополнением для вашей коллекции и даст возможность наслаждаться восхитительным звучанием каждый раз,



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enja Records
Barcode
[5060149623459]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cecil McBee Sextet
Альбом (сингл)
Music From The Source
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Agnez (With Respect To Roy Haynes), God Spirit, First Song In The Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) - это возможность окунуться в захватывающий и уникальный мир музыки, созданной талантливым джазовым музыкантом Cecil McBee. Альбом Music From The Source представляет собой сборник музыкальных произведений, наполненных эмоциональностью и творческим вдохновением. Каждый трек на этом альбоме приносит ощущение полноты и гармонии, позволяя проникнуться прекрасной энергией, которую передает музыка Cecil McBee. Купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) позволит вам насладиться потрясающим исполнительским мастерством МакБи, его уникальным стилем и безупречной техникой игры на контрабасе. Каждая нота, каждый аккорд, каждый ритм на этом альбоме созданы с максимальной точностью и глубиной, что позволяет полностью погрузиться в музыкальное путешествие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Cecil McBee / Music From The Source (1LP) и погрузиться в мир прекрасной и интригующей музыки, созданной одним из самых влиятельных и оригинальных джазовых музыкантов нашего времени. Этот альбом станет великолепным дополнением для вашей коллекции и даст возможность наслаждаться восхитительным звучанием каждый раз,


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cecil McBee - Music From The Source (Analogue) (5060149623459) виниловая пластинка - стоимость товара 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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