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Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка

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Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 1
Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 2
Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 3
Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 4
Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junior Mance
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 1
  • Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 2
  • Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 3
  • Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 4
  • Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455798862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junior Mance
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Smooth One, Miss Jackies Delight, Whisper Not, Love For Sale, Lilacs In The Rain, Small Fry, Jubilation, Birks Works, Blues For Beverlee, Juniors Tune
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Junior Mance / Junior (1LP) — это отличная возможность окунуться в мир удивительного джазового исполнения. Альбом Junior от талантливого музыканта Junior Mance доступен в формате винила. Junior Mance — признанный мастер джаза, известный своим сильным пианистическим мастерством и ярким вкладом в музыкальное искусство. Его игра пронизана страстью и эмоциями, оставляя слушателей в восторге. Альбом Junior — один из наиболее узнаваемых и востребованных релизов Junior Mance. В нем звучат его самые известные композиции, исполненные с искренней страстью и техническим мастерством. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Junior Mance / Junior (1LP) и насладиться великолепным джазовым исполнением. Приобретите этот альбом, чтобы полностью погрузиться в мир уникального творчества Junior Mance и насладиться каждой нотой его музыки.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455798862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Junior Mance
Альбом (сингл)
Junior
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
A Smooth One, Miss Jackies Delight, Whisper Not, Love For Sale, Lilacs In The Rain, Small Fry, Jubilation, Birks Works, Blues For Beverlee, Juniors Tune
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Junior Mance / Junior (1LP) — это отличная возможность окунуться в мир удивительного джазового исполнения. Альбом Junior от талантливого музыканта Junior Mance доступен в формате винила. Junior Mance — признанный мастер джаза, известный своим сильным пианистическим мастерством и ярким вкладом в музыкальное искусство. Его игра пронизана страстью и эмоциями, оставляя слушателей в восторге. Альбом Junior — один из наиболее узнаваемых и востребованных релизов Junior Mance. В нем звучат его самые известные композиции, исполненные с искренней страстью и техническим мастерством. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Junior Mance / Junior (1LP) и насладиться великолепным джазовым исполнением. Приобретите этот альбом, чтобы полностью погрузиться в мир уникального творчества Junior Mance и насладиться каждой нотой его музыки.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Junior Mance - Junior (Verve By Request) (0602455798862) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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