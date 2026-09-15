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The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка

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The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 1
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 2
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 3
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 4
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 5
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 6
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 7
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra*withJohn McLaughlin
Альбом (сингл)
The Inner Mounting Flame
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 4
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 5
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 6
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 7
  • The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra*withJohn McLaughlin
Альбом (сингл)
The Inner Mounting Flame
Трек-лист
Meeting Of The Spirits, Dawn, The Noonward Race, A Lotus On Irish Streams, Vital Transformation, The Dance Of Maya, You Know You Know, Awakening
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) - это возможность погрузиться в мир потрясающей музыки и виртуозного исполнительства группы The Mahavishnu Orchestra. Альбом The Inner Mounting Flame является истинным шедевром прогрессивного джаз-рока. Здесь вы найдете сочетание энергичных ритмов, сложных мелодий и виртуозного мастерства каждого музыканта. Пластинка перенесет вас в уникальное музыкальное пространство, где грани между стилями растворяются, а звуки создают неповторимый ритуал. Купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) позволит вам полностью ощутить мощь этой группы и насладиться их музыкой в идеальном качестве. Вас ждут захватывающие композиции, виртуозные соло и эмоциональные переживания, которые с каждым прослушиванием становятся все более глубокими. Поторопитесь купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) и добавить этот альбом в свою коллекцию. Он станет настоящим сокровищем для всех ценителей качественной и креативной музыки. Получите удовольствие от каждой ноты и окунитесь в потрясающую атмосферу музыки The Mahavishnu Orchestra!

Отзывы о товаре The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
The Mahavishnu Orchestra*withJohn McLaughlin
Альбом (сингл)
The Inner Mounting Flame
Трек-лист
Meeting Of The Spirits, Dawn, The Noonward Race, A Lotus On Irish Streams, Vital Transformation, The Dance Of Maya, You Know You Know, Awakening
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) - это возможность погрузиться в мир потрясающей музыки и виртуозного исполнительства группы The Mahavishnu Orchestra. Альбом The Inner Mounting Flame является истинным шедевром прогрессивного джаз-рока. Здесь вы найдете сочетание энергичных ритмов, сложных мелодий и виртуозного мастерства каждого музыканта. Пластинка перенесет вас в уникальное музыкальное пространство, где грани между стилями растворяются, а звуки создают неповторимый ритуал. Купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) позволит вам полностью ощутить мощь этой группы и насладиться их музыкой в идеальном качестве. Вас ждут захватывающие композиции, виртуозные соло и эмоциональные переживания, которые с каждым прослушиванием становятся все более глубокими. Поторопитесь купить виниловую пластинку The Mahavishnu Orchestra / The Inner Mounting Flame (1LP) и добавить этот альбом в свою коллекцию. Он станет настоящим сокровищем для всех ценителей качественной и креативной музыки. Получите удовольствие от каждой ноты и окунитесь в потрясающую атмосферу музыки The Mahavishnu Orchestra!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mahavishnu Orchestra - The Inner Mounting Flame (Analogue) (4260019713285) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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