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The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка

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The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 1
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 2
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 3
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 4
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 5
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 6
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 7
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 8
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 9
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Birds Of Fire
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 1
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 2
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 3
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 4
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 5
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 6
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 7
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 8
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 9
  • The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652342
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Birds Of Fire
Трек-лист
Birds Of Fire, Miles Beyond, Celestial Terrestrial Commuters, Sapphire Bullets Of Pure Love, Thousand Island Park, Hope, One Word, Sanctuary, Open Country Joy, Resolution
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Birds Of Fire, Miles Beyond, Celestial Terrestrial Commuters, Sapphire Bullets Of Pure Love, Thousand Island Park, Hope, One Word, Sanctuary, Open Country Joy, Resolution

Отзывы о товаре The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mahavishnu Orchestra
Альбом (сингл)
Birds Of Fire
Трек-лист
Birds Of Fire, Miles Beyond, Celestial Terrestrial Commuters, Sapphire Bullets Of Pure Love, Thousand Island Park, Hope, One Word, Sanctuary, Open Country Joy, Resolution
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Birds Of Fire, Miles Beyond, Celestial Terrestrial Commuters, Sapphire Bullets Of Pure Love, Thousand Island Park, Hope, One Word, Sanctuary, Open Country Joy, Resolution
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Mahavishnu Orchestra - Birds Of Fire (Analogue) (4260019715753) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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