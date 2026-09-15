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Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка

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Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 1
Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 2
Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 3
Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 4
Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 5
Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 3
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 4
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 5
  • Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, Delhi Freight Train, Keepin Up With The Joneses, Missin You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, Delhi Freight Train, Keepin Up With The Joneses, Missin You

Отзывы о товаре Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Time Loves A Hero
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, Delhi Freight Train, Keepin Up With The Joneses, Missin You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hi Roller, Time Loves A Hero, Rocket In My Pocket, Day At The Dog Races, Old Folks Boogie, Red Streamliner, Delhi Freight Train, Keepin Up With The Joneses, Missin You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Little Feat - Time Loves A Hero (Analogue) (4260019715715) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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