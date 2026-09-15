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Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка

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Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 1
Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 2
Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 3
Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
The Blue Yusef Lateef
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 1
  • Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 2
  • Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 3
  • Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652332
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
The Blue Yusef Lateef
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Juba Juba, Like It Is, Othelia, Moon Cup, Back Home, Get Over, Get Off And Get On, Six Miles Next Door, Sun Dog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Juba Juba, Like It Is, Othelia, Moon Cup, Back Home, Get Over, Get Off And Get On, Six Miles Next Door, Sun Dog



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[4260019715890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
The Blue Yusef Lateef
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Juba Juba, Like It Is, Othelia, Moon Cup, Back Home, Get Over, Get Off And Get On, Six Miles Next Door, Sun Dog
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Juba Juba, Like It Is, Othelia, Moon Cup, Back Home, Get Over, Get Off And Get On, Six Miles Next Door, Sun Dog


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yusef Lateef - The Blue Yusef Lateef (Analogue) (4260019715890) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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