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0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка

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0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 1
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 2
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 3
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 4
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 5
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 6
0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Eastern Sounds
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 1
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 2
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 3
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 4
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 5
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 6
  • 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652331
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072504875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Eastern Sounds
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Plum Blossom, Ching Miau, Blues For The Orient, The Three Faces Of Balal, Don't Blame Me, Snafu, Purple Flower, Love Theme from 'The Robe', The Three Faces of Balal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка

Eastern Sounds - это альбом джазового саксофониста и мультиинструменталиста Юсефа Латифа, записанный в 1961 году. В альбоме представлены продолжающиеся исследования Латифа ближневосточной музыки, которые были включены в его версию хард-бопа с квартетом с участием Барри Харриса на фортепиано. Новое переиздание на 180-граммововм виниле в серии Original Jazz Classics. Воплощение Юсефом Латифом в своей музыке азиатских традиций, ладов и инструментов вызвало большую симпатию у джазовой аудитории. Возможно, дело в неистребимой, казалось бы, потребности человека в мистицизме, возможно, в бесконечной притягательности грусти и красоты минорных клавиш. Как бы то ни было, многочисленные записи Латифа конца 1950-х - начала 1960-х годов, отражающие его увлечение Востоком, пользовались немалым спросом. Альбом "Восточные звуки" действительно стал одним из самых продаваемых. Один из самых теплых и доступных солистов в джазе, Латиф освоил не только традиционные язычковые инструменты, но и многие нетрадиционные. Здесь он использует только тенор-саксофон, флейту и гобой, создавая таинственность и экзотику. Это новое издание выходит в рамках переизданной серии Original Jazz Classics. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент выполнен Кевином Греем (Kevin Gray) на студии Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI. Одинарный накладной пылезащитный конверт с задней обложкой obi.

Отзывы о товаре 0888072504875, Lateef, Yusef, Eastern Sounds (Original Jazz Classics) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072504875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Yusef Lateef
Альбом (сингл)
Eastern Sounds
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Plum Blossom, Ching Miau, Blues For The Orient, The Three Faces Of Balal, Don't Blame Me, Snafu, Purple Flower, Love Theme from 'The Robe', The Three Faces of Balal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Eastern Sounds - это альбом джазового саксофониста и мультиинструменталиста Юсефа Латифа, записанный в 1961 году. В альбоме представлены продолжающиеся исследования Латифа ближневосточной музыки, которые были включены в его версию хард-бопа с квартетом с участием Барри Харриса на фортепиано. Новое переиздание на 180-граммововм виниле в серии Original Jazz Classics. Воплощение Юсефом Латифом в своей музыке азиатских традиций, ладов и инструментов вызвало большую симпатию у джазовой аудитории. Возможно, дело в неистребимой, казалось бы, потребности человека в мистицизме, возможно, в бесконечной притягательности грусти и красоты минорных клавиш. Как бы то ни было, многочисленные записи Латифа конца 1950-х - начала 1960-х годов, отражающие его увлечение Востоком, пользовались немалым спросом. Альбом "Восточные звуки" действительно стал одним из самых продаваемых. Один из самых теплых и доступных солистов в джазе, Латиф освоил не только традиционные язычковые инструменты, но и многие нетрадиционные. Здесь он использует только тенор-саксофон, флейту и гобой, создавая таинственность и экзотику. Это новое издание выходит в рамках переизданной серии Original Jazz Classics. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных лент выполнен Кевином Греем (Kevin Gray) на студии Cohearent Audio. Отпечатано на 180-граммовом виниле в RTI. Одинарный накладной пылезащитный конверт с задней обложкой obi.
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