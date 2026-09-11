Hyperion Knight - Beethoven: Sonata In C Major, "Waldstein"/ Stravinsky: Petrouchka (Analogue) (0753088831317) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Hyperion Knight
Альбом (сингл)
Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein / Petrouchka
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652326
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wilson Audio
Barcode
[0753088831317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Hyperion Knight
Альбом (сингл)
Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein / Petrouchka
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein, Allegro Con Brio, Adagio Molto, Allegretto Moderato, Danse Russe, Chez Petrouchka, La Semaine Grass
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hyperion Knight - Beethoven: Sonata In C Major, "Waldstein"/ Stravinsky: Petrouchka (Analogue) (0753088831317) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein, Allegro Con Brio, Adagio Molto, Allegretto Moderato, Danse Russe, Chez Petrouchka, La Semaine Grass
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wilson Audio
Barcode
[0753088831317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Hyperion Knight
Альбом (сингл)
Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein / Petrouchka
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein, Allegro Con Brio, Adagio Molto, Allegretto Moderato, Danse Russe, Chez Petrouchka, La Semaine Grass
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sonata In C Major, Op. 53, Waldstein, Allegro Con Brio, Adagio Molto, Allegretto Moderato, Danse Russe, Chez Petrouchka, La Semaine Grass
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Hyperion Knight - Beethoven: Sonata In C Major, "Waldstein"/ Stravinsky: Petrouchka (Analogue) (0753088831317) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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