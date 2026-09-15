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Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка

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Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка - фото 1
Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andras Keller
Альбом (сингл)
Symphony No. 9 In E Minor From The World
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка - фото 1
  • Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850025016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andras Keller
Альбом (сингл)
Symphony No. 9 In E Minor From The World
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Adagio - Allegro Molto, Largo, Molto Vivace, Allegro Con Fuoco
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adagio - Allegro Molto, Largo, Molto Vivace, Allegro Con Fuoco

Отзывы о товаре Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tacet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tacet
Barcode
[4009850025016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andras Keller
Альбом (сингл)
Symphony No. 9 In E Minor From The World
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Adagio - Allegro Molto, Largo, Molto Vivace, Allegro Con Fuoco
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Adagio - Allegro Molto, Largo, Molto Vivace, Allegro Con Fuoco
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andras Keller - Dvorak: Symphony No.9 (Analogue) (4009850025016) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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