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Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка

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Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 1
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 2
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 3
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 4
Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol Kozmic Blues Again Mama!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 1
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 2
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 3
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 4
  • Janis Joplin - I Got Dem Ol&#039; Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol Kozmic Blues Again Mama!
Трек-лист
Try, Maybe, One Good Man, As Good As Youve Been To This World, To Love Somebody, Kozmic Blues, Little Girl Blue, Work Me, Lord
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Try, Maybe, One Good Man, As Good As Youve Been To This World, To Love Somebody, Kozmic Blues, Little Girl Blue, Work Me, Lord

Отзывы о товаре Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
I Got Dem Ol Kozmic Blues Again Mama!
Трек-лист
Try, Maybe, One Good Man, As Good As Youve Been To This World, To Love Somebody, Kozmic Blues, Little Girl Blue, Work Me, Lord
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Try, Maybe, One Good Man, As Good As Youve Been To This World, To Love Somebody, Kozmic Blues, Little Girl Blue, Work Me, Lord
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama (Analogue) (4260019713087) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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