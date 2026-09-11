Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка
The Broadsword And The Beast - переиздание четырнадцатого студийного альбома рок-группы Jethro Tull, вышедшего в 1982 году. Это первая запись с участием клавишника Питера-Джона Веттезе и барабанщика Джеральда Конвея. Продюсером выступил один из основателей и басист английской рок-группы 1960-х годов The Yardbirds - Пол Грэнвилл Сэмвелл-Смит. Издание представлено на черном виниле в стерео ремиксе Cтивена Вилсона. Jethro Tull - британская рок-группа, созданная в 1967 году. Группа была названа в честь английского ученого-агротехника Джетро Талла, который изобрел усовершенствованную модель плуга-сеялки, в конструкции которой использовался принцип работы органа. Jethro Tull играли блюз-рок с элементами британской фолк-музыки, хард-рока и прогрессивного рока. Группа достигла коммерческого успеха уже в 1969 году с выходом второго альбома Stand Up, который занял первую строчку в британских чартах. В течении своей музыкальной карьеры Jethro Tull всегда использовали сложные аранжировки и писали необычные, замысловатые тексты. В общей сложности Jethro Tull записали 21 студийный альбом, 5 из которых получили платиновый статус и 11 - золотой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитMichael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в Сплит0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитDoors - The Doors (0075596065412) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Отзывы о товаре Jethro Tull - The Broadsword And The Beast (5054197534270) виниловая пластинка