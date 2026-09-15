Top.Mail.Ru
Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 1
Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 2
Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melvin Jackson
Альбом (сингл)
Funky Skull
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 1
  • Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 2
  • Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455798879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melvin Jackson
Альбом (сингл)
Funky Skull
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Funky Skull Parts 1 & 2, Ma, Shes Makin Eyes At Me, Bold And Black, Dance Of The Dervish, Everybody Loves My Baby, Cold Duck Time Parts 1 & 2, Say What, Funky Doo, Silver Cycles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) - это отличный способ добавить в свою музыкальную коллекцию долю фанка и уникального звучания. Альбом Funky Skull от Melvin Jackson представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться этим зажигательным и грувовым произведением. Funky Skull - это замечательная смесь фанка, соула и джаза от одного из выдающихся музыкантов своего времени, Melvin Jackson. Каждая композиция в этом альбоме наполнена энергией, ритмом и уникальной атмосферой, которая заставляет вас подвигаться в такт музыке. От грувовых басовых линий до зажигательных ритмов и виртуозных соло на саксофоне, Funky Skull подарит вам незабываемый музыкальный опыт, который заставит вас погрузиться в атмосферу фанковой вечеринки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и прекрасным способом насладиться качественной и увлекательной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) и погрузиться в мир фанка и грува. Он станет отличным приобретением для всех любителей этого стиля и позволит вам насладиться атмосферой и неповторимым звучанием этого музыкального шедевра.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455798879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Melvin Jackson
Альбом (сингл)
Funky Skull
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Funky Skull Parts 1 & 2, Ma, Shes Makin Eyes At Me, Bold And Black, Dance Of The Dervish, Everybody Loves My Baby, Cold Duck Time Parts 1 & 2, Say What, Funky Doo, Silver Cycles
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) - это отличный способ добавить в свою музыкальную коллекцию долю фанка и уникального звучания. Альбом Funky Skull от Melvin Jackson представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться этим зажигательным и грувовым произведением. Funky Skull - это замечательная смесь фанка, соула и джаза от одного из выдающихся музыкантов своего времени, Melvin Jackson. Каждая композиция в этом альбоме наполнена энергией, ритмом и уникальной атмосферой, которая заставляет вас подвигаться в такт музыке. От грувовых басовых линий до зажигательных ритмов и виртуозных соло на саксофоне, Funky Skull подарит вам незабываемый музыкальный опыт, который заставит вас погрузиться в атмосферу фанковой вечеринки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и прекрасным способом насладиться качественной и увлекательной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) и погрузиться в мир фанка и грува. Он станет отличным приобретением для всех любителей этого стиля и позволит вам насладиться атмосферой и неповторимым звучанием этого музыкального шедевра.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...