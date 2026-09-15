Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Melvin Jackson - Funky Skull (Verve By Request) (0602455798879) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) - это отличный способ добавить в свою музыкальную коллекцию долю фанка и уникального звучания. Альбом Funky Skull от Melvin Jackson представлен в формате винила, чтобы вы могли наслаждаться этим зажигательным и грувовым произведением. Funky Skull - это замечательная смесь фанка, соула и джаза от одного из выдающихся музыкантов своего времени, Melvin Jackson. Каждая композиция в этом альбоме наполнена энергией, ритмом и уникальной атмосферой, которая заставляет вас подвигаться в такт музыке. От грувовых басовых линий до зажигательных ритмов и виртуозных соло на саксофоне, Funky Skull подарит вам незабываемый музыкальный опыт, который заставит вас погрузиться в атмосферу фанковой вечеринки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и прекрасным способом насладиться качественной и увлекательной музыкой. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Melvin Jackson / Funky Skull (1LP) и погрузиться в мир фанка и грува. Он станет отличным приобретением для всех любителей этого стиля и позволит вам насладиться атмосферой и неповторимым звучанием этого музыкального шедевра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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