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Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка

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0025218036917, Виниловая пластинкаEvans, Bill, How My Heart Sings! (Original Jazz Classics)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка

How My Heart Sings! — альбом, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом в 1962 году одновременно с Moon Beams. Переиздание на виниле.. Возвращение Билла Эванса к активной деятельности в 1962 году произошло почти через год после его знаменитой записи трио в Village Vanguard. Всего через десять дней после этой классической живой сессии басист Скотт ЛаФаро погиб в автокатастрофе. Эванс, глубоко потрясенный, в конце концов, вновь сформировал свое трио с тем же барабанщиком (Полом Мотианом) и Чаком Израэлсом на басу. Их первый визит в студию преследовал двойную цель: записать полностью балладно-темповый альбом Moonbeams и одновременно этот нормальный набор. По мнению продюсера Оррина Кипньюса, запись восьми медленных номеров подряд может оказаться излишне утомительной, поэтому общий репертуар двух альбомов был перемежен в течение трех дней записи, и в итоге получились два отличных дополнения к каталогу Эванса.

Отзывы о товаре Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
How My Heart Sings! — альбом, записанный джазовым музыкантом Биллом Эвансом в 1962 году одновременно с Moon Beams. Переиздание на виниле.. Возвращение Билла Эванса к активной деятельности в 1962 году произошло почти через год после его знаменитой записи трио в Village Vanguard. Всего через десять дней после этой классической живой сессии басист Скотт ЛаФаро погиб в автокатастрофе. Эванс, глубоко потрясенный, в конце концов, вновь сформировал свое трио с тем же барабанщиком (Полом Мотианом) и Чаком Израэлсом на басу. Их первый визит в студию преследовал двойную цель: записать полностью балладно-темповый альбом Moonbeams и одновременно этот нормальный набор. По мнению продюсера Оррина Кипньюса, запись восьми медленных номеров подряд может оказаться излишне утомительной, поэтому общий репертуар двух альбомов был перемежен в течение трех дней записи, и в итоге получились два отличных дополнения к каталогу Эванса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans - How My Heart Sings! (Original Jazz Classics) (0025218036917) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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