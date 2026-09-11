The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка
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Описание товара The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (Analogue) (4260019712356) виниловая пластинка
The Alan Parsons Project – The Turn Of A Friendly Card (Reissue, 180 Gram) LP"The Turn of a Friendly Card" - пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы The Alan Parsons Project, выпущенный в 1980 году. Релиз представляет собой концептуальный альбом, который исследует темы азартных игр и случайностей, в нем принимают участие различные приглашенные музыканты, включая саксофониста Мела Коллинза и певца Криса Рэйнбоу. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме того, что Алан Парсонс играет на гитаре и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех в качестве продюсера - совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом "Dark Side Of the Moon". Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом "Eye in the Sky" (в 1982 году он поднялся на 7-ю строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил премию "Грэмми". The Alan Parsons Project — британская рок-группа, действовавшая в период с 1975 по 1990 год, основной состав которой состоял из продюсера, звукорежиссера, музыканта и композитора Алана Парсонса и певца, автора песен и пианиста Эрика Вулфсона. Их сопровождали различные сессионные музыканты, такие как гитарист Ян Бэрнсон, аранжировщик Эндрю Пауэлл, басист и вокалист Дэвид Патон, барабанщик Стюарт Эллиотт и вокалисты Ленни Закатек и Крис Рэйнбоу. Парсонс и Вулфсон совместно написали почти все песни Project, а Парсонс также еще и продюсировал все записи проекта. Проект Алана Парсонса выпустил одиннадцать студийных альбомов за свою 15-летнюю карьеру, наиболее успешными из которых были «I Robot» (1977) и «Eye in the Sky» (1982). Многие из их альбомов носят концептуальный характер и посвящены научной фантастике, сверхъестественному, литературным и социологическим темам. Среди самых популярных песен группы - "I Wouldn't Want to Be Like You", "Games People Play", "Time", "Sirius"/"Eye in the Sky" и "Don't Answer Me".
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