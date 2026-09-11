Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue) (0753088602115) виниловая пластинка
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Описание товара Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue) (0753088602115) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 1957 года Билли Холидей. Билли Холидей (настоящее имя Элеанора Фейган) - американская певица, во многом повлиявшая на развитие джазового вокала своим оригинальным стилем пения, который обрела во многом благодаря подражанию Луи Армстронгу и Лестеру Янгу. Он отличается оригинальностью, эмоциональностью и проницательностью. Её расслабленно-ленивая манера исполнения узнаваема у многих современных джазовых исполнителей - например, Норы Джонс. В 1987 году Холидей была удостоена посмертной "Грэмми" за прижизненные достижения. Два года спустя группа U2 посвятила памяти певицы песню "Angel Of Harlem".
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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