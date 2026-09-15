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Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка

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Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка - фото 1
Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Get Up Off Your Knees
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка - фото 1
  • Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tribe
Barcode
[5060149623497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Get Up Off Your Knees
Жанр
Jazz
Трек-лист
Turn Around, Educators, Woo In Tribute (Tribute to Kresge Eminent Artist Marie Woo), Get Up Off Your Knees, Revolution, Saga Of A Carrot, Whatxs Up, Samoulen Khale Yi, Wandering Thoughts
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Turn Around, Educators, Woo In Tribute (Tribute to Kresge Eminent Artist Marie Woo), Get Up Off Your Knees, Revolution, Saga Of A Carrot, Whatxs Up, Samoulen Khale Yi, Wandering Thoughts

Отзывы о товаре Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tribe
Barcode
[5060149623497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Get Up Off Your Knees
Жанр
Jazz
Трек-лист
Turn Around, Educators, Woo In Tribute (Tribute to Kresge Eminent Artist Marie Woo), Get Up Off Your Knees, Revolution, Saga Of A Carrot, Whatxs Up, Samoulen Khale Yi, Wandering Thoughts
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Turn Around, Educators, Woo In Tribute (Tribute to Kresge Eminent Artist Marie Woo), Get Up Off Your Knees, Revolution, Saga Of A Carrot, Whatxs Up, Samoulen Khale Yi, Wandering Thoughts
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wendell Harrison - Get Up Off Your Knees (Analogue) (5060149623497) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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