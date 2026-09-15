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Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка

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Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка - фото 1
Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Dreams Of A Love Supreme
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка - фото 1
  • Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wenha
Barcode
[5060149623503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Dreams Of A Love Supreme
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Time Out, Sea Minor Blues, Pink Snowballs And Violet Skies, Belle Isle, Where Am Ix, Dreams Of A Love Supreme, No Turnin Back, Rocket Love, Patrinas Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Take Time Out, Sea Minor Blues, Pink Snowballs And Violet Skies, Belle Isle, Where Am Ix, Dreams Of A Love Supreme, No Turnin Back, Rocket Love, Patrinas Dance

Отзывы о товаре Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wenha
Barcode
[5060149623503]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Wendell Harrison
Альбом (сингл)
Dreams Of A Love Supreme
Жанр
Jazz
Трек-лист
Take Time Out, Sea Minor Blues, Pink Snowballs And Violet Skies, Belle Isle, Where Am Ix, Dreams Of A Love Supreme, No Turnin Back, Rocket Love, Patrinas Dance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Take Time Out, Sea Minor Blues, Pink Snowballs And Violet Skies, Belle Isle, Where Am Ix, Dreams Of A Love Supreme, No Turnin Back, Rocket Love, Patrinas Dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wendell Harrison - Dreams Of A Love Supreme (Analogue) (5060149623503) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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