Top.Mail.Ru
Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка - фото 1
Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Georg Philipp Telemann
Альбом (сингл)
12 Fantasie Per Violino-Solo
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка - фото 1
  • Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[8808678161373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Georg Philipp Telemann
Альбом (сингл)
12 Fantasie Per Violino-Solo
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Nr. 4 D-dur / No. 4 In D - Vivace Grave Allegro, Nr. 1 B-dur / No. 1 In B Flat - Largo Allegro Grave Allegro, Nr. 2 G-dur / No. 2 In G - Largo Allegro Allegro, Nr. 3 F-moll / No. 3 In F Minor - Adagio Presto Grave Vivace, Nr. 11 F-dur / No. 11 In F - Un Poco Vivace Soave Un Poco Vivace Allegro, Nr. 5 A-dur / No. 5 In A - Allegro-Presto Andante Allegro, Nr. 12 A-moll / No. 12 In A Minor - Moderato Vivace Presto, Nr. 6 E-moll / No. 6 In E Minor - Grave Presto Siciliana Allegro, Nr. 8 E-dur / No. 8
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nr. 4 D-dur / No. 4 In D - Vivace Grave Allegro, Nr. 1 B-dur / No. 1 In B Flat - Largo Allegro Grave Allegro, Nr. 2 G-dur / No. 2 In G - Largo Allegro Allegro, Nr. 3 F-moll / No. 3 In F Minor - Adagio Presto Grave Vivace, Nr. 11 F-dur / No. 11 In F - Un Poco Vivace Soave Un Poco Vivace Allegro, Nr. 5 A-dur / No. 5 In A - Allegro-Presto Andante Allegro, Nr. 12 A-moll / No. 12 In A Minor - Moderato Vivace Presto, Nr. 6 E-moll / No. 6 In E Minor - Grave Presto Siciliana Allegro, Nr. 8 E-dur / No. 8 In E - Piacevolmente Spirituoso Allegro, Nr. 9 H-moll / No. 9 In B Minor - Siciliana Vivace Allegro, Nr. 10 D-dur / No. 10 In D - Presto Largo Allegro, Nr. 7 Es-dur / No. 7 In E Flat - Dolce Allegro Largo Presto

Отзывы о товаре Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Philips
Barcode
[8808678161373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Georg Philipp Telemann
Альбом (сингл)
12 Fantasie Per Violino-Solo
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Nr. 4 D-dur / No. 4 In D - Vivace Grave Allegro, Nr. 1 B-dur / No. 1 In B Flat - Largo Allegro Grave Allegro, Nr. 2 G-dur / No. 2 In G - Largo Allegro Allegro, Nr. 3 F-moll / No. 3 In F Minor - Adagio Presto Grave Vivace, Nr. 11 F-dur / No. 11 In F - Un Poco Vivace Soave Un Poco Vivace Allegro, Nr. 5 A-dur / No. 5 In A - Allegro-Presto Andante Allegro, Nr. 12 A-moll / No. 12 In A Minor - Moderato Vivace Presto, Nr. 6 E-moll / No. 6 In E Minor - Grave Presto Siciliana Allegro, Nr. 8 E-dur / No. 8
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nr. 4 D-dur / No. 4 In D - Vivace Grave Allegro, Nr. 1 B-dur / No. 1 In B Flat - Largo Allegro Grave Allegro, Nr. 2 G-dur / No. 2 In G - Largo Allegro Allegro, Nr. 3 F-moll / No. 3 In F Minor - Adagio Presto Grave Vivace, Nr. 11 F-dur / No. 11 In F - Un Poco Vivace Soave Un Poco Vivace Allegro, Nr. 5 A-dur / No. 5 In A - Allegro-Presto Andante Allegro, Nr. 12 A-moll / No. 12 In A Minor - Moderato Vivace Presto, Nr. 6 E-moll / No. 6 In E Minor - Grave Presto Siciliana Allegro, Nr. 8 E-dur / No. 8 In E - Piacevolmente Spirituoso Allegro, Nr. 9 H-moll / No. 9 In B Minor - Siciliana Vivace Allegro, Nr. 10 D-dur / No. 10 In D - Presto Largo Allegro, Nr. 7 Es-dur / No. 7 In E Flat - Dolce Allegro Largo Presto
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arthur Grumiaux - Telemann: 12 Fantasie Per Violino Solo (Analogue) (8808678161373) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...