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Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка

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Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
I Want To Hold Your Hand
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652253
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка
6 040 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
I Want To Hold Your Hand
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Want To Hold Your Hand, Speak Low, Stella By Starlight, Corcovado, This Could Be The Start Of Something, At Long Last Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка

«Трио гитариста Гранта Грина, органиста Ларри Янга и барабанщика Элвина Джонса обладало уникальной алхимией с тех пор, как они впервые собрались вместе для записи альбома Грина 1964 года Talkin About. Пару месяцев спустя трио снова собралось как квартет с вибрафонистом Бобби Хатчерсоном, чтобы запись Улица мечты. В 1965 году «I Want to Hold Your Hand» они снова слегка изменили свою палитру, добавив в микс тенора-саксофониста Хэнка Мобли. В результате получился еще один кипящий сет, наполненный утонченной душой. Квартет поднимает коллекцию известных песен с их непринужденной элегантностью от удивительно успешного переосмысления заглавного трека The Beatles до настоящей классики босса-новы Corcovado Антонио Карлоса Жобима. В комплект также вошли незабываемые исполнения таких стандартов, как «Speak Low» Курта Вейля, «Stella by Starlight» Виктора Янга и «At Long Last Love» Коула Портера. «I Want to Hold Your Hand» завершил необычайно плодотворный пятилетний период Грина, в ходе которого он записал более 20 сессий в стиле хард-боп и соул-джаз для Blue Note. Когда гитарист вернулся на лейбл в 1969 году, его стиль превратился в джаз-фанк, который стал характерной чертой его поздней карьеры.

Отзывы о товаре Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602445092604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
I Want To Hold Your Hand
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
I Want To Hold Your Hand, Speak Low, Stella By Starlight, Corcovado, This Could Be The Start Of Something, At Long Last Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Трио гитариста Гранта Грина, органиста Ларри Янга и барабанщика Элвина Джонса обладало уникальной алхимией с тех пор, как они впервые собрались вместе для записи альбома Грина 1964 года Talkin About. Пару месяцев спустя трио снова собралось как квартет с вибрафонистом Бобби Хатчерсоном, чтобы запись Улица мечты. В 1965 году «I Want to Hold Your Hand» они снова слегка изменили свою палитру, добавив в микс тенора-саксофониста Хэнка Мобли. В результате получился еще один кипящий сет, наполненный утонченной душой. Квартет поднимает коллекцию известных песен с их непринужденной элегантностью от удивительно успешного переосмысления заглавного трека The Beatles до настоящей классики босса-новы Corcovado Антонио Карлоса Жобима. В комплект также вошли незабываемые исполнения таких стандартов, как «Speak Low» Курта Вейля, «Stella by Starlight» Виктора Янга и «At Long Last Love» Коула Портера. «I Want to Hold Your Hand» завершил необычайно плодотворный пятилетний период Грина, в ходе которого он записал более 20 сессий в стиле хард-боп и соул-джаз для Blue Note. Когда гитарист вернулся на лейбл в 1969 году, его стиль превратился в джаз-фанк, который стал характерной чертой его поздней карьеры.
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Отзывы


Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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