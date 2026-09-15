Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Grant Green - I Want To Hold Your Hand (Analogue, Tone Poet) (0602445092604) виниловая пластинка
«Трио гитариста Гранта Грина, органиста Ларри Янга и барабанщика Элвина Джонса обладало уникальной алхимией с тех пор, как они впервые собрались вместе для записи альбома Грина 1964 года Talkin About. Пару месяцев спустя трио снова собралось как квартет с вибрафонистом Бобби Хатчерсоном, чтобы запись Улица мечты. В 1965 году «I Want to Hold Your Hand» они снова слегка изменили свою палитру, добавив в микс тенора-саксофониста Хэнка Мобли. В результате получился еще один кипящий сет, наполненный утонченной душой. Квартет поднимает коллекцию известных песен с их непринужденной элегантностью от удивительно успешного переосмысления заглавного трека The Beatles до настоящей классики босса-новы Corcovado Антонио Карлоса Жобима. В комплект также вошли незабываемые исполнения таких стандартов, как «Speak Low» Курта Вейля, «Stella by Starlight» Виктора Янга и «At Long Last Love» Коула Портера. «I Want to Hold Your Hand» завершил необычайно плодотворный пятилетний период Грина, в ходе которого он записал более 20 сессий в стиле хард-боп и соул-джаз для Blue Note. Когда гитарист вернулся на лейбл в 1969 году, его стиль превратился в джаз-фанк, который стал характерной чертой его поздней карьеры.
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