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Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка

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Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 3
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 4
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 5
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 6
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 7
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 8
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 9
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 10
Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
The Complete Glenn Gould Bach Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7 / Beethoven Concerto No. 1
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 3
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 4
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 5
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 6
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 7
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 8
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 9
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 10
  • Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 &amp; 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
The Complete Glenn Gould Bach Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7 / Beethoven Concerto No. 1
Трек-лист
Allegro, Adagio, Allegro, Allegro, Siciliano, Allegro, Allegro, Adagio E Piano Sempre, Allegro, Allegro, Larghetto, Allegro Ma Non Tanto, Allegro, Largo, Presto, Allegro Con Brio, Largo, Rondo (Allegro Scherzando), Allegro, Andante, Allegro Assai
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Allegro, Adagio, Allegro, Allegro, Siciliano, Allegro, Allegro, Adagio E Piano Sempre, Allegro, Allegro, Larghetto, Allegro Ma Non Tanto, Allegro, Largo, Presto, Allegro Con Brio, Largo, Rondo (Allegro Scherzando), Allegro, Andante, Allegro Assai

Отзывы о товаре Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
The Complete Glenn Gould Bach Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7 / Beethoven Concerto No. 1
Трек-лист
Allegro, Adagio, Allegro, Allegro, Siciliano, Allegro, Allegro, Adagio E Piano Sempre, Allegro, Allegro, Larghetto, Allegro Ma Non Tanto, Allegro, Largo, Presto, Allegro Con Brio, Largo, Rondo (Allegro Scherzando), Allegro, Andante, Allegro Assai
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Allegro, Adagio, Allegro, Allegro, Siciliano, Allegro, Allegro, Adagio E Piano Sempre, Allegro, Allegro, Larghetto, Allegro Ma Non Tanto, Allegro, Largo, Presto, Allegro Con Brio, Largo, Rondo (Allegro Scherzando), Allegro, Andante, Allegro Assai
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Gould - Bach: Keyboard Concertos Nos. 1-5 & 7/ Beethoven Concerto No.1 (Box) (Analogue) (4260019714497) виниловая пластинка - купить по цене 10760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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