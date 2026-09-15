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Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка

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Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка - фото 1
Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aretha Franklin, The Ray Bryant Combo
Альбом (сингл)
Aretha
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка - фото 1
  • Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652229
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aretha Franklin, The Ray Bryant Combo
Альбом (сингл)
Aretha
Трек-лист
Wont Be Long, Over The Rainbow, Love Is The Only Thing, Sweet Lover, All Night Long, Who Needs Youx, Right Now, Are You Sure, Maybe Im A Fool, It Aint Necessarily So, (Blue) By Myself, Today I Sing The Blues
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wont Be Long, Over The Rainbow, Love Is The Only Thing, Sweet Lover, All Night Long, Who Needs Youx, Right Now, Are You Sure, Maybe Im A Fool, It Aint Necessarily So, (Blue) By Myself, Today I Sing The Blues

Отзывы о товаре Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019715357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Aretha Franklin, The Ray Bryant Combo
Альбом (сингл)
Aretha
Трек-лист
Wont Be Long, Over The Rainbow, Love Is The Only Thing, Sweet Lover, All Night Long, Who Needs Youx, Right Now, Are You Sure, Maybe Im A Fool, It Aint Necessarily So, (Blue) By Myself, Today I Sing The Blues
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Wont Be Long, Over The Rainbow, Love Is The Only Thing, Sweet Lover, All Night Long, Who Needs Youx, Right Now, Are You Sure, Maybe Im A Fool, It Aint Necessarily So, (Blue) By Myself, Today I Sing The Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aretha Franklin - Aretha Franklin With The Ray Bryant Combo (Analogue) (4260019715357) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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