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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Horizon
Barcode
[4260019713001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Horizon
Barcode
[4260019713001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
The Pious Bird Of Good Omen
Трек-лист
Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Need Your Love So Bad, Coming Home, Rambling Pony, The Big Boat, I Believe My Time Aint Long, The Sun Is Shining, Albatross, Black Magic Woman, Just The Blues, Jigsaw Puzzle Blues, Looking For Somebody, Stop Messin Round
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (Analogue) (4260019713001) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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