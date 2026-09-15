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Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка

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Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка - фото 1
Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mischa Elman
Альбом (сингл)
Concerto No. 1 In G Minor For Violin And Orchestra, Opus 26 / Concerto No. 2 In D Minor For Violin And Orchestra, Opus 22
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка - фото 1
  • Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mischa Elman
Альбом (сингл)
Concerto No. 1 In G Minor For Violin And Orchestra, Opus 26 / Concerto No. 2 In D Minor For Violin And Orchestra, Opus 22
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
First Movement: Vorspiel - Allegro Moderato, Second Movement: Adagio, Third Movement: Finale (Allegro Energico), First Movement: Allegro Moderato, Second Movement: Romance (Andante Non Troppo), Third Movement: Allegro Con Fuoco - Allegro Moderato
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: First Movement: Vorspiel - Allegro Moderato, Second Movement: Adagio, Third Movement: Finale (Allegro Energico), First Movement: Allegro Moderato, Second Movement: Romance (Andante Non Troppo), Third Movement: Allegro Con Fuoco - Allegro Moderato

Отзывы о товаре Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Mischa Elman
Альбом (сингл)
Concerto No. 1 In G Minor For Violin And Orchestra, Opus 26 / Concerto No. 2 In D Minor For Violin And Orchestra, Opus 22
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
First Movement: Vorspiel - Allegro Moderato, Second Movement: Adagio, Third Movement: Finale (Allegro Energico), First Movement: Allegro Moderato, Second Movement: Romance (Andante Non Troppo), Third Movement: Allegro Con Fuoco - Allegro Moderato
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: First Movement: Vorspiel - Allegro Moderato, Second Movement: Adagio, Third Movement: Finale (Allegro Energico), First Movement: Allegro Moderato, Second Movement: Romance (Andante Non Troppo), Third Movement: Allegro Con Fuoco - Allegro Moderato
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mischa Elman - Bruch: Concerto No.1 For Violin And Orchestra/ Wieniawski: Concerto No.2 For Violin And Orchestra (Analogue) (8808678161229) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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