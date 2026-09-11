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Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка

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Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 1
Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 2
Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 3
Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 4
Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Doran, Studer, Burri, Magnenat
Альбом (сингл)
Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 1
  • Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 2
  • Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 3
  • Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 4
  • Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652202
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0042284794114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Doran, Studer, Burri, Magnenat
Альбом (сингл)
Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug
Жанр
Jazz
Трек-лист
Siren, Chemistries I, Collage, Chemistries II, Ma Perch?, 'Seen A Man About A Dog, SCD, ? 7
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siren, Chemistries I, Collage, Chemistries II, Ma Perch?, 'Seen A Man About A Dog, SCD, ? 7

Отзывы о товаре Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0042284794114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Doran, Studer, Burri, Magnenat
Альбом (сингл)
Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug
Жанр
Jazz
Трек-лист
Siren, Chemistries I, Collage, Chemistries II, Ma Perch?, 'Seen A Man About A Dog, SCD, ? 7
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Siren, Chemistries I, Collage, Chemistries II, Ma Perch?, 'Seen A Man About A Dog, SCD, ? 7
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doran; Studer; Burri; Magnenat - Musik Fur Zwei Kontrabasse, Elektrische Gitarre Und Schlagzeug (0042284794114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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