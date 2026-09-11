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Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка

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Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 1
Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 2
Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 3
Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 4
Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Alive She Cried
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 1
  • Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 2
  • Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 3
  • Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 4
  • Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652201
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Характеристики

Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0603497829095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Alive She Cried
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gloria, Light My Fire, You Make Me Real, Texas Radio & The Big Beat, Love Me Two Times, Little Red Rooster, Horse Latitudes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка

"Alive She Cried" - это зажигательный второй концертный альбом группы Doors 1983 года, впервые вышедший на виниле с момента его оригинального релиза. Переиздание, посвященное 40-летию группы, выпущено на изумрудно-зеленом виниле и включает "Light My Fire (Inc. Graveyard Poem)", "Moonlight Drive (включая "Horse Latitudes") и "Love Me Two Times", а также другие хиты Doors".



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Doors - Alive She Cried (Lp Lim.Ed.Emerald Vinyl) (0603497829095) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elektra
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[0603497829095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Alive She Cried
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Gloria, Light My Fire, You Make Me Real, Texas Radio & The Big Beat, Love Me Two Times, Little Red Rooster, Horse Latitudes
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Alive She Cried" - это зажигательный второй концертный альбом группы Doors 1983 года, впервые вышедший на виниле с момента его оригинального релиза. Переиздание, посвященное 40-летию группы, выпущено на изумрудно-зеленом виниле и включает "Light My Fire (Inc. Graveyard Poem)", "Moonlight Drive (включая "Horse Latitudes") и "Love Me Two Times", а также другие хиты Doors".


Теги товара: Indie
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Отзывы


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