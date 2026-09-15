Top.Mail.Ru
Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 1
Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 2
Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 3
Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Paul Desmond, Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Two Of A Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Desmond &amp; Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Paul Desmond, Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Two Of A Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
All The Things You Are, Stardust, Two Of A Mind, Blight Of The Fumble Bee, The Way You Look Tonight, Out Of Nowhere
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Things You Are, Stardust, Two Of A Mind, Blight Of The Fumble Bee, The Way You Look Tonight, Out Of Nowhere

Отзывы о товаре Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019714527]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Paul Desmond, Gerry Mulligan
Альбом (сингл)
Two Of A Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
All The Things You Are, Stardust, Two Of A Mind, Blight Of The Fumble Bee, The Way You Look Tonight, Out Of Nowhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: All The Things You Are, Stardust, Two Of A Mind, Blight Of The Fumble Bee, The Way You Look Tonight, Out Of Nowhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Desmond & Gerry Mulligan - Two Of A Mind (Analogue) (4260019714527) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...