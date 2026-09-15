Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка
Дон Черри, Дьюи Редман, Чарли Хейден и Эд Блэквелл собрались вместе, чтобы отметить работу наставника Орнетта Коулмана, но репертуар их квартета Old and New Dreams вскоре превратился в проект гораздо более широкого масштаба, затрагивающий также музыкальный опыт музыкантов. сделанные индивидуально в своих путешествиях по миру. Помимо превосходных версий «Lonely Woman» и «Open or Close» Орнетта, этот весьма влиятельный альбом, который сейчас считается классикой нового джаза, включает в себя произведения Черри и Блэквелла, вдохновленные африканской музыкой, загадочную «Orbit of La-Ba» Редмана. », и импрессионистическая «Песня для китов» Хейдена. Это виниловое переиздание, записанное в Осло в августе 1979 года и спродюсированное Манфредом Эйхером, включает новые примечания, содержащие исторический контекст и справочную информацию.
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