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Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка

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Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 1
Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 2
Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 3
Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 4
Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell
Альбом (сингл)
Old And New Dreams
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 1
  • Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 2
  • Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 3
  • Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 4
  • Don Cherry &amp; Dewey Redman &amp; Charlie Haden &amp; Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell
Альбом (сингл)
Old And New Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman Togo, Guinea, Open or Close, Orbit Of La-Ba, Song For Whales
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка

Дон Черри, Дьюи Редман, Чарли Хейден и Эд Блэквелл собрались вместе, чтобы отметить работу наставника Орнетта Коулмана, но репертуар их квартета Old and New Dreams вскоре превратился в проект гораздо более широкого масштаба, затрагивающий также музыкальный опыт музыкантов. сделанные индивидуально в своих путешествиях по миру. Помимо превосходных версий «Lonely Woman» и «Open or Close» Орнетта, этот весьма влиятельный альбом, который сейчас считается классикой нового джаза, включает в себя произведения Черри и Блэквелла, вдохновленные африканской музыкой, загадочную «Orbit of La-Ba» Редмана. », и импрессионистическая «Песня для китов» Хейдена. Это виниловое переиздание, записанное в Осло в августе 1979 года и спродюсированное Манфредом Эйхером, включает новые примечания, содержащие исторический контекст и справочную информацию.

Отзывы о товаре Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053445]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell
Альбом (сингл)
Old And New Dreams
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lonely Woman Togo, Guinea, Open or Close, Orbit Of La-Ba, Song For Whales
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
Германия
Описание
Дон Черри, Дьюи Редман, Чарли Хейден и Эд Блэквелл собрались вместе, чтобы отметить работу наставника Орнетта Коулмана, но репертуар их квартета Old and New Dreams вскоре превратился в проект гораздо более широкого масштаба, затрагивающий также музыкальный опыт музыкантов. сделанные индивидуально в своих путешествиях по миру. Помимо превосходных версий «Lonely Woman» и «Open or Close» Орнетта, этот весьма влиятельный альбом, который сейчас считается классикой нового джаза, включает в себя произведения Черри и Блэквелла, вдохновленные африканской музыкой, загадочную «Orbit of La-Ba» Редмана. », и импрессионистическая «Песня для китов» Хейдена. Это виниловое переиздание, записанное в Осло в августе 1979 года и спродюсированное Манфредом Эйхером, включает новые примечания, содержащие исторический контекст и справочную информацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Don Cherry & Dewey Redman & Charlie Haden & Ed Blackwell - Old And New Dreams (Analogue) (0602445053445) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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