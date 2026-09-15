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Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка

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Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Cannes ‘58
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd &amp; Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3770010277125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Cannes ‘58
Трек-лист
I Get A Kick Out Of You, It Could Happen To You, Long To You, When Your Love Has Gone Away, Flute Bop, Boogie Woogie
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP) - это уникальная возможность добавить в свою коллекцию невероятную музыкальную жемчужину. Альбом Parisian Thoroughfare приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с талантливым трубачом Дональдом Бёрдом. Здесь звучат прекрасные джазовые композиции, воплощенные с мастерством и страстью, которые не оставят равнодушными ни одного любителя музыки. Звуковое качество этой виниловой пластинки безупречно передает всю глубину и эмоциональность музыки Дональда Бёрда. Вы почувствуете каждую ноту, каждый аккорд и погрузитесь в атмосферу настоящего джазового исполнения. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP), не упустите эту возможность. Эта запись станет отличным дополнением к вашей коллекции и позволит вам насладиться замечательной музыкой, созданной одним из величайших джазовых музыкантов.

Отзывы о товаре Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam Records
Barcode
[3770010277125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd, Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Cannes ‘58
Трек-лист
I Get A Kick Out Of You, It Could Happen To You, Long To You, When Your Love Has Gone Away, Flute Bop, Boogie Woogie
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP) - это уникальная возможность добавить в свою коллекцию невероятную музыкальную жемчужину. Альбом Parisian Thoroughfare приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с талантливым трубачом Дональдом Бёрдом. Здесь звучат прекрасные джазовые композиции, воплощенные с мастерством и страстью, которые не оставят равнодушными ни одного любителя музыки. Звуковое качество этой виниловой пластинки безупречно передает всю глубину и эмоциональность музыки Дональда Бёрда. Вы почувствуете каждую ноту, каждый аккорд и погрузитесь в атмосферу настоящего джазового исполнения. Если вы хотите купить виниловую пластинку Donald Byrd / Parisian Thoroughfare (1LP), не упустите эту возможность. Эта запись станет отличным дополнением к вашей коллекции и позволит вам насладиться замечательной музыкой, созданной одним из величайших джазовых музыкантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd & Bobby Jaspar - Cannes 58 (Analogue) (3770010277125) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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