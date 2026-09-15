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Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка

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Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 1
Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 2
Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 2
  • Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602537435159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Nocturne Vulgaire / Arise, Her Eyes, Throb, By Way Of A Preface, Phases, The Rain Before It Falls, Three
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nocturne Vulgaire / Arise, Her Eyes, Throb, By Way Of A Preface, Phases, The Rain Before It Falls, Three



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602537435159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Gary Burton
Альбом (сингл)
Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Nocturne Vulgaire / Arise, Her Eyes, Throb, By Way Of A Preface, Phases, The Rain Before It Falls, Three
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nocturne Vulgaire / Arise, Her Eyes, Throb, By Way Of A Preface, Phases, The Rain Before It Falls, Three


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Burton - Seven Songs For Quartet And Chamber Orchestra (0602537435159) виниловая пластинка - по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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