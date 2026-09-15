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Sweat & Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sweat & Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка

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Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 1
Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 2
Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 3
Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 4
Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Blood, Sweat And Tears
Альбом (сингл)
Child Is Father To The Man
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 1
  • Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 2
  • Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 3
  • Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 4
  • Sweat &amp; Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 620 руб.  5 889 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652119
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019713155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Blood, Sweat And Tears
Альбом (сингл)
Child Is Father To The Man
Трек-лист
Overture, I Love You More Than Youll Ever Know, Morning Glory, My Days Are Numbered, Without Her, Just One Smile, I Cant Quit Her, Meagans Gypsy Eyes, Somethin Goin On, House In The Country, The Modern Adventures Of Plato, Diogenes And Freud, So Much Love / Underture
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sweat & Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP) - это возможность окунуться в мир уникальной и многослойной музыки группы Blood, Sweat And Tears. Альбом Child Is Father To The Man является безусловным шедевром рок-музыки. Он сочетает в себе разнообразие жанров, от рока и блюза до джаза и поп-музыки, создавая удивительно гармоничное звучание. Этот альбом является важной частью истории музыки. Он вдохновлял и вдохновляет множество музыкантов со своими текстами, мелодиями и аранжировками. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP) и добавить этот альбом к своей музыкальной коллекции. Почувствуйте магию и энергию этой музыки, насладитесь звучанием винила и погрузитесь в неповторимую атмосферу произведений Blood, Sweat And Tears. Выберите качество звучания винила и подарите себе удовольствие от прослушивания виниловой пластинки Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP). Купите ее прямо сейчас и наслаждайтесь музыкальным наследием этой великой группы.

Отзывы о товаре Sweat & Tears Blood - Child Is Father To The Man (Analogue) (4260019713155) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[4260019713155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Blood, Sweat And Tears
Альбом (сингл)
Child Is Father To The Man
Трек-лист
Overture, I Love You More Than Youll Ever Know, Morning Glory, My Days Are Numbered, Without Her, Just One Smile, I Cant Quit Her, Meagans Gypsy Eyes, Somethin Goin On, House In The Country, The Modern Adventures Of Plato, Diogenes And Freud, So Much Love / Underture
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP) - это возможность окунуться в мир уникальной и многослойной музыки группы Blood, Sweat And Tears. Альбом Child Is Father To The Man является безусловным шедевром рок-музыки. Он сочетает в себе разнообразие жанров, от рока и блюза до джаза и поп-музыки, создавая удивительно гармоничное звучание. Этот альбом является важной частью истории музыки. Он вдохновлял и вдохновляет множество музыкантов со своими текстами, мелодиями и аранжировками. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP) и добавить этот альбом к своей музыкальной коллекции. Почувствуйте магию и энергию этой музыки, насладитесь звучанием винила и погрузитесь в неповторимую атмосферу произведений Blood, Sweat And Tears. Выберите качество звучания винила и подарите себе удовольствие от прослушивания виниловой пластинки Blood, Sweat And Tears / Child Is Father To The Man (1LP). Купите ее прямо сейчас и наслаждайтесь музыкальным наследием этой великой группы.
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Отзывы


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