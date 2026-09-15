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Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка

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Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 1
Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 2
Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 3
Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 4
Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Love Cry
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 1
  • Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 2
  • Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 3
  • Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 4
  • Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455406644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Love Cry
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Love Cry, Ghosts, Omega, Dancing Flowers, Bells, Love Flower, Zion Hill, Universal Indians
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка

В альбоме 1968 года «Love Cry» фри-джаз Альберта Эйлера сочетается с запоминающейся комбинацией детских ритмов и маршей духового оркестра, в результате чего получается выдающийся образец экспериментального джаза того периода. Это была последняя запись Эйлера со своим братом Дональдом, который поддерживает пламенный темп вместе с ритм-секцией басиста Алана Сильвы, барабанщика Милфорда Грейвса и клавесиниста Колла Коббса. В серию Verve By Request входит 180-граммовый винил, отпечатанный на студии Third Man в Детройте.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602455406644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Albert Ayler
Альбом (сингл)
Love Cry
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Love Cry, Ghosts, Omega, Dancing Flowers, Bells, Love Flower, Zion Hill, Universal Indians
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В альбоме 1968 года «Love Cry» фри-джаз Альберта Эйлера сочетается с запоминающейся комбинацией детских ритмов и маршей духового оркестра, в результате чего получается выдающийся образец экспериментального джаза того периода. Это была последняя запись Эйлера со своим братом Дональдом, который поддерживает пламенный темп вместе с ритм-секцией басиста Алана Сильвы, барабанщика Милфорда Грейвса и клавесиниста Колла Коббса. В серию Verve By Request входит 180-граммовый винил, отпечатанный на студии Third Man в Детройте.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Albert Ayler - Love Cry (Verve By Request) (0602455406644) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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