Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652028
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
6.82
Описание товара Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit
Комплект охлаждения SuperMicro MCP-320-74702-0N-KITОПИСАНИЕ / особенности : Набор для организации охлаждения GPU с пассивным теплоотводом. комплектация :1 x Воздуховод MCP-310-74702-0B (Inv) Mylar Air Shroud для корпуса SC747BTQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X111 x Воздуховод MCP-310-74704-0B (Inv) Mylar GPU Air Shroud для корпусов SC747BTQ/TQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X112 x Вентилятор FAN-0148L4 (Inv) 80x80x38мм 11000rpm для корпусов серии SC7472 x Держатель вентилятора MCP-320-00040-0N (Inv) Single External Hot-Swap Rear Fan Holder
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Комплект охлаждения SuperMicro MCP-320-74702-0N-KITОПИСАНИЕ / особенности : Набор для организации охлаждения GPU с пассивным теплоотводом. комплектация :1 x Воздуховод MCP-310-74702-0B (Inv) Mylar Air Shroud для корпуса SC747BTQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X111 x Воздуховод MCP-310-74704-0B (Inv) Mylar GPU Air Shroud для корпусов SC747BTQ/TQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X112 x Вентилятор FAN-0148L4 (Inv) 80x80x38мм 11000rpm для корпусов серии SC7472 x Держатель вентилятора MCP-320-00040-0N (Inv) Single External Hot-Swap Rear Fan Holder
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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