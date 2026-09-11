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Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit

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Вентилятор для корпуса Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT GPU
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652028
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
6.82

Описание товара Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit

Комплект охлаждения SuperMicro MCP-320-74702-0N-KITОПИСАНИЕ / особенности : Набор для организации охлаждения GPU с пассивным теплоотводом. комплектация :1 x Воздуховод MCP-310-74702-0B (Inv) Mylar Air Shroud для корпуса SC747BTQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X111 x Воздуховод MCP-310-74704-0B (Inv) Mylar GPU Air Shroud для корпусов SC747BTQ/TQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X112 x Вентилятор FAN-0148L4 (Inv) 80x80x38мм 11000rpm для корпусов серии SC7472 x Держатель вентилятора MCP-320-00040-0N (Inv) Single External Hot-Swap Rear Fan Holder

Отзывы о товаре Воздуховод Supermicro MCP-320-74702-0N-KIT 4U Passive GPU Kit




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект охлаждения SuperMicro MCP-320-74702-0N-KITОПИСАНИЕ / особенности : Набор для организации охлаждения GPU с пассивным теплоотводом. комплектация :1 x Воздуховод MCP-310-74702-0B (Inv) Mylar Air Shroud для корпуса SC747BTQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X111 x Воздуховод MCP-310-74704-0B (Inv) Mylar GPU Air Shroud для корпусов SC747BTQ/TQ (w/Passive GPU) HF и материнских плат серии X112 x Вентилятор FAN-0148L4 (Inv) 80x80x38мм 11000rpm для корпусов серии SC7472 x Держатель вентилятора MCP-320-00040-0N (Inv) Single External Hot-Swap Rear Fan Holder
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