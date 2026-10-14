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Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)

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Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 5
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 6
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 7
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
49х45х40
Вес, кг.
1.24

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] с медно-алюминиевой базой, радиатором из алюминия и 4 6-миллиметровыми тепловыми трубками позиционируется как устройство для охлаждения ЦПУ ПК. Задачей компонента башенного типа является отвод и рассеивание выделяемой процессором при работе тепловой энергии. Модель подходит для процессора с уровнем тепловыделения до 220 Вт и сокетом AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 или другим разъемом подключения. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] высотой 156 мм поставляется с одним вентилятором размером 120 мм, который присоединяется к порту 4-pin. Скорость вращения вентилятора задается автоматикой и может составлять от 500 до 1850 об/мин в зависимости от уровня тепловой нагрузки ЦПУ. В кулере предусмотрена подсветка на многоцветных ARGB-светодиодах, интегрированных в корпус вентилятора.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] с медно-алюминиевой базой, радиатором из алюминия и 4 6-миллиметровыми тепловыми трубками позиционируется как устройство для охлаждения ЦПУ ПК. Задачей компонента башенного типа является отвод и рассеивание выделяемой процессором при работе тепловой энергии. Модель подходит для процессора с уровнем тепловыделения до 220 Вт и сокетом AM4, AM5, LGA 1150, а также LGA 1151 или другим разъемом подключения. Процессорная система охлаждения DEEPCOOL AK400 DIGITAL [R-AK400-BKADMN-G] высотой 156 мм поставляется с одним вентилятором размером 120 мм, который присоединяется к порту 4-pin. Скорость вращения вентилятора задается автоматикой и может составлять от 500 до 1850 об/мин в зависимости от уровня тепловой нагрузки ЦПУ. В кулере предусмотрена подсветка на многоцветных ARGB-светодиодах, интегрированных в корпус вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool AK400 DIGITAL (R-AK400-BKADMN-G) - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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