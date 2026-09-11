Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 1
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 2
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 3
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 5
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 6
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 7
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 8
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 9
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 10
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 8
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 9
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 10
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
6 070 руб.  6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651215
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.06

Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M)

Сетевые фильтры и удлинители бренда Pilot — это надежное решение для обеспечения безопасного и удобного подключения электроприборов в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они обладают высокими характеристиками, которые удовлетворят самые требовательные нужды пользователей. Элегантный сетевой фильтр/удлинитель серого цвета оснащен выходной вилкой и шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять имеют заземление, что гарантирует безопасное подключение бытовой техники и электроники. Он поддерживает общее количество USB-разъемов: один USB Type-A и один USB Type-C, что позволяет заряжать современные устройства без дополнительного адаптера. Дополнительно устройство оснащено предохранителем и индикатором включения для удобства и безопасности использования. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет подключать различные электроприборы. Производитель предусмотрел возможность крепления устройства на стену, что делает его использование еще более гибким и удобным. Сетевой фильтр имеет длину шнура 5 метров, благодаря чему вы получаете больше свободы в размещении подключенных устройств. Сетевые фильтры Pilot станут надежным помощником в создании безопасной и эффективной сети электропитания в вашем доме или офисе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Развернуть
Длина шнура
5 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители бренда Pilot — это надежное решение для обеспечения безопасного и удобного подключения электроприборов в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они обладают высокими характеристиками, которые удовлетворят самые требовательные нужды пользователей. Элегантный сетевой фильтр/удлинитель серого цвета оснащен выходной вилкой и шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять имеют заземление, что гарантирует безопасное подключение бытовой техники и электроники. Он поддерживает общее количество USB-разъемов: один USB Type-A и один USB Type-C, что позволяет заряжать современные устройства без дополнительного адаптера. Дополнительно устройство оснащено предохранителем и индикатором включения для удобства и безопасности использования. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет подключать различные электроприборы. Производитель предусмотрел возможность крепления устройства на стену, что делает его использование еще более гибким и удобным. Сетевой фильтр имеет длину шнура 5 метров, благодаря чему вы получаете больше свободы в размещении подключенных устройств. Сетевые фильтры Pilot станут надежным помощником в создании безопасной и эффективной сети электропитания в вашем доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...