Картридж лазерный Cactus CS-TK560C TK-560 голубой (10000стр.) для Kyocera FS-C5300DN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651112
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х13х13
Вес, г.
870
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK560C TK-560 голубой (10000стр.) для Kyocera FS-C5300DN
Картридж лазерный Cactus CS-TK560C TK-560 голубой (10000стр.) для Kyocera FS-C5300DN
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Картридж лазерный Cactus CS-TK560C TK-560 голубой (10000стр.) для Kyocera FS-C5300DN
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Картридж лазерный Cactus CS-TK560C TK-560 голубой (10000стр.) для Kyocera FS-C5300DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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