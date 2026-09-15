Top.Mail.Ru
Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 651088
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние, 651088

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 4
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 5
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Продолжительность автономной уборки, мин
150
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 4
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 5
  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651088
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние
14 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
58
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
6.6

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние

Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Тип: робот-пылесос
  • Тип уборки: сухая; влажная
  • Тип пылесборника: циклонный
  • Датчики и сенсоры: перепада высоты; инфракрасный
  • Режимы работы: автоматический
  • Турбощетка: Нет
  • Дисплей: Нет
  • Управление: кнопочное
Комплектность: коробка, документация, пылесос, зарядка, насадка с тряпкой; фильтр
Причина уценки: витринный образец;

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
58
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Тип: робот-пылесос
  • Тип уборки: сухая; влажная
  • Тип пылесборника: циклонный
  • Датчики и сенсоры: перепада высоты; инфракрасный
  • Режимы работы: автоматический
  • Турбощетка: Нет
  • Дисплей: Нет
  • Управление: кнопочное
Комплектность: коробка, документация, пылесос, зарядка, насадка с тряпкой; фильтр
Причина уценки: витринный образец;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние – стоимость товара 14990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...