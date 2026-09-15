Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние, 651088
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
В наличии
Код товара: 651088
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
58
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
6.6
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип: робот-пылесос
- Тип уборки: сухая; влажная
- Тип пылесборника: циклонный
- Датчики и сенсоры: перепада высоты; инфракрасный
- Режимы работы: автоматический
- Турбощетка: Нет
- Дисплей: Нет
- Управление: кнопочное
Причина уценки: витринный образец;
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Причина уценки
витринный образец;
Мощность всасывания
2000 ПА
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Датчики
инфракрасные/ультразвуковые
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
58
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Развернуть
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип: робот-пылесос
- Тип уборки: сухая; влажная
- Тип пылесборника: циклонный
- Датчики и сенсоры: перепада высоты; инфракрасный
- Режимы работы: автоматический
- Турбощетка: Нет
- Дисплей: Нет
- Управление: кнопочное
Причина уценки: витринный образец;
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Mi Roborock Sweep One Rose хорошее состояние – стоимость товара 14990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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