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Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный

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Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 1
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 2
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 3
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 4
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 5
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 6
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 7
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 8
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 9
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 10
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 11
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 12
Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 1
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 2
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 3
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 4
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 5
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 6
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 7
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 8
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 9
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 10
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 11
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 12
  • Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650799
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, CI+, 3.5 мм, антенный вход (RF)
Выходы
выход на наушники, оптический
Особенности звука
Dolby Vision, Dolby Atmos
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
20.4

Описание товара Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный

Телевизор Digma Pro UHD 55C поставляются в эксклюзивном дизайне от европейских специалистов. Кроме того, что немаловажно, у этих телевизоров есть поддержка частоты обновления в 120 Гц — для геймеров это действительно важный момент, особенно если вы предпочитаете соревновательные шутеры. Впрочем, в других сценариях плавность картинки тоже заслуживает отдельной похвалы — даже листать интерфейс приятнее. Есть и поддержка технологии Dolby Atmos для формирования объёмного звука, плюс все модели новой линейки оснащены двумя динамиками мощностью от 20 до 24 Вт, чего вполне хватит для небольшого помещения. Идеальное решение для просмотра фильмов и сериалов, запуска видеоигр и потребления любого иного контента. При желании можно и просто музыку послушать, так как качество звука будет вполне адекватным.

Отзывы о товаре Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, USB, CI+, 3.5 мм, антенный вход (RF)
Выходы
выход на наушники, оптический
Особенности звука
Dolby Vision, Dolby Atmos
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
QLED
Частота обновления, Гц
120
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI,слот CI/PCMCIA, композитный,антенный, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Digma Pro UHD 55C поставляются в эксклюзивном дизайне от европейских специалистов. Кроме того, что немаловажно, у этих телевизоров есть поддержка частоты обновления в 120 Гц — для геймеров это действительно важный момент, особенно если вы предпочитаете соревновательные шутеры. Впрочем, в других сценариях плавность картинки тоже заслуживает отдельной похвалы — даже листать интерфейс приятнее. Есть и поддержка технологии Dolby Atmos для формирования объёмного звука, плюс все модели новой линейки оснащены двумя динамиками мощностью от 20 до 24 Вт, чего вполне хватит для небольшого помещения. Идеальное решение для просмотра фильмов и сериалов, запуска видеоигр и потребления любого иного контента. При желании можно и просто музыку послушать, так как качество звука будет вполне адекватным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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